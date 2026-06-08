Трамп учинил дебош во время интервью NBC News

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала. Он поругался с журналисткой Кристен Велкер во время интервью NBC News.

Американский лидер начал заявлять: «Серьезные доказательства говорят лишь о том, что выборы были сфальсифицированы. Это были грязные выборы. Это происходит снова в Калифорнии».

На это ведущая спросила, есть ли у него какие-либо доказательства.

Политик разозлился: «Все, что мне нужно сделать - это смотреть и слушать. Вы знаете, что выборы сфальсифицированы. Ваша телекомпания знает, что они сфальсифицированы. Представлено больше доказательств, чем когда-либо. Давайте поговорим о выборах в этой стране. Мы как страна третьего мира. Ваши выборы нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press (передача на телеканале) нечестная, как и ABC, CBS и CNN – односторонние, нечестные телеканалы».

После этого глава государства вскочил и прервал интервью.

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