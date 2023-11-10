Пенсионерки пытались сжечь военкоматы в российской глубинке

Главное: На Урале пенсионерки выступили против мобилизации. Они пытались сжечь военкоматы.

Детали: В России продолжаются точечные протесты против мобилизации. В Свердловской области (Урал) в четверг, 9 ноября, две пенсионерки пытались сжечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском.

Силовики говорят, что в Асбесте был по ошибке совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Тут задержали 69-летнюю женщину.

Кроме этого, в тот же день попытка поджога военкомата случилась в Каменске-Уральском. В итоге задержали 55-летнюю женщину.

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