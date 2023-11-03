В Минэнерго рассказали, готовятся ли в Украине плановые отключения

Главное: На данный момент графики отключений электричества в Украине не готовятся. Проблемы со светом возможны при условии, в частности, массированных вражеских атак.

Детали: В Украине не готовят в настоящее время графики веерных или плановых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил, что о плановых отключениях «сейчас речь не идет».

Среди факторов, которые могут повлиять на введение ограничений, он назвал только:

— массовые российские обстрелы украинских энергообъектов;

— потенциальные повреждения критической инфраструктуры вследствие атак врага;

— фактор природы.

«Мы все должны учитывать фактор войны и я призываю граждан быть готовыми к разным ситуациям. Мы должны понимать, что отключений не будет, если не будет обстрелов», — подчеркнул представитель Минэнерго.

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