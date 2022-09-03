В четырех епархиях УПЦ священники отпели погибших украинских воинов

Главное: Священнослужители Белоцерковской, Черновицкой, Днепропетровской и Кременчугской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в селе Карпиши Мироновского благочиния совершил чин отпевания павшего воина Василия Нагая, сына священника Белоцерковской епархии протоиерея Ярослава Нагая.

Похоронили Василия на кладбище в селе Карапыши.

На Буковине протоиерей Димитрий Симчук в Свято-Троицком храме села Киселицы возглавил чин отпевания погибшего воина Петра Поляка.

В Днепропетровской епархии протоиерей Павел Бурлай возглавил чин отпевания погибшего Защитника Отечества Владислава Малайчука, погибшего 21 апреля на 23 году жизни. Похороны прошли в селе Богуслав.

Еще одного Защитника Родины, воина Владимира Зайцева, в последний путь провели священнослужители Кременчугской епархии. Чин похорон состоялся в селе Потоки Полтавской области. Возглавил заупокойное богослужение настоятель местного храма протоиерей Анатолий Дружко.