На Сумщине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

В России сожгли авто главного военного цензора
Запорожскую АЭС подключили к энергосети
Лукашенко пригрозил Западу ядерным ударом
Шольц сделал резонансное заявление по оружию для Украины
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 46 250 солдат
Энергодар остался без электричества и воды, также впервые была обесточена Запорожская АЭС
Херсон остался без электричества и воды
Найден неизвестный штамм ВИЧ
Жертвами войны в Украине стали уже 376 детей
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 45 850 солдат