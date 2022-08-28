На Сумщине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

Главное: В Сумской области верующие Вознесенского храма В Сумской области верующие Вознесенского храма УПЦ города Лебедин провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua , в результате акции удалось собрать для защитников Украины почти 23 тысячи гривен.

«Воспитанники воскресной школы, неравнодушные прихожане вместе с БФ „Волонтеры Лебединщины“ приготовили разные вкусности, домашнюю выпечку, напитки, изготовленные изделия и сувениры», — сообщается на сайте епархии.

Все собранные во время проведения ярмарки средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области верующие храма святителя Николая города Бар провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.