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Новости > На Сумщине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

На Сумщине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

Александра Кудрявцева
28.08.22 19:55
147
На Сумщине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ
Главное: В Сумской области верующие Вознесенского храма УПЦ города Лебедин провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, в результате акции удалось собрать для защитников Украины почти 23 тысячи гривен.
 
«Воспитанники воскресной школы, неравнодушные прихожане вместе с БФ „Волонтеры Лебединщины“ приготовили разные вкусности, домашнюю выпечку, напитки, изготовленные изделия и сувениры», — сообщается на сайте епархии.
 
Все собранные во время проведения ярмарки средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
 
Как сообщалось ранее, в Винницкой области верующие храма святителя Николая города Бар провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.
 
В тему: На Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь семьям переселенцев.
 

Тэги: акция, Сумская область, ВСУ, УПЦ

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