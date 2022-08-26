Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к таинству Соборования

Главное: Главным требованием для участия в таинстве Соборования (Елеосвящения) является вера в исцеление Богом человека от недугов — телесных и душевных.
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».
Священник отметил, что какой-то обязательной подготовки к таинству Соборования в текстах Священного Писания или святых отцов нет — важна вера и искреннее желание человека.
«Вспоминаются слова из книги Деяний святых апостолов, когда апостол Филипп рассказывал одному человеку о Христе и о таинстве Крещения. Человек, увидев первый водоем, остановился и говорит: „Вот вода, что нам мешает принять крещение?“. И в тот же день принял крещение и благодать Святого Духа снизошла на этого человека (Деян. 8:36-39)», — напомнил отец Сергий.
Основой участия в любом таинстве является вера человека и доверие Богу, подчеркнул священник.
Он напомнил, что если говорить об особенностях подготовки к таинству Соборования, то Священное Писание указывает: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).
«К таинству Соборования приходят не просто посмотреть, что здесь будет. Необходимым условием участия в таинстве Соборования есть доростание до того, что ты понимаешь, что надежда на исцеление не только в фармацевтике или врачах, а понимание того, что главным Врачом нашей жизни, который врачует не только тело, но и душу, является Бог. И если доверяешь словам Господним, тогда приходи на таинство Соборования», — подытожил протоиерей Сергий Ющик.