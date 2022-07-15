В Ровенской области суд отказал активисту ПЦУ в претензиях на храм УПЦ

Главное: На Ровенщине суд отказал стороннику ПЦУ в претензиях на Михайловский храм Украинской Православной Церкви в селе Горбаков.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, Гощанский районный и Ровенский апелляционный суды отказали в удовлетворении иска, в котором он просил отменить право собственности религиозной общины УПЦ на Михайловский храм.

Житель села Горбаков подал в суд иск на Михайловскую общину УПЦ, на Гощанскую районную администрацию и на государственного регистратора, чтобы отменить право собственности на церковь, которая по документам принадлежит религиозной общине УПЦ Михайловского прихода села Горбаков. Как отмечает юрист Ровенской епархии и правозащитница Раиса Дмитренко, в иске сторонник ПЦУ также пожаловался на нарушение своих конституционных прав.

Гощанский районный суд отказал представителю ПЦУ в удовлетворении иска, и тогда истец обратился в Ровенский апелляционный суд, однако там оставили решение Гощанского райсуда в силе. В апелляционном суде также отметили, что действия государственного регистратора по оформлению права собственности на церковь УПЦ законны, а конституционные права сторонника ПЦУ никто не нарушает.

«Следует отметить, что религиозные общины УПЦ не нарушают закон. В 2016 году Михайловский приход УПЦ оформил право собственности на храм, соблюдены все законные нормы, поэтому иск не мог быть выигран, он носит заведомо провокативный характер. Общины УПЦ — законопослушны», — подчеркнула юрист Раиса Дмитренко.

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