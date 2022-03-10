В Белоцерковской епархии УПЦ просят не верить фейкам о Церкви

Главное: Правоохранительные органы совместно с террообороной по ложным сигналам неоднократно проверяли храмы Украинской Православной Церкви в Белой Церкви и ни разу не обнаружили ни оружия, ни диверсантов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ в пресс-службе Белоцерковской епархии опровергли ложную информацию, которую распространили в социальных сетях, якобы в монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в Белой Церкви была обнаружена группа диверсантов и двое были ликвидированы при задержании.

«Полиция в очередной раз подчеркивает ответственность за ложные вызовы и просит не отбирать у них время для действительно важных вызовов, особенно в военное время. Кто распространяет такую информацию, работает на пользу врагу, а не способствует единству народа Украины», – передали позицию правоохранителей в пресс-службе Белоцерковской епархии.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наблюдается массовый вброс в социальные сети фейкового спама против Украинской Православной Церкви, который имеет все признаки гибридной агрессии в отношении Украины с целью дестабилизации внутренней ситуации.

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