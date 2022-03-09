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Новости > В УПЦ рассказали, как «Автобус милосердия» помогает нуждающимся во время войны

В УПЦ рассказали, как «Автобус милосердия» помогает нуждающимся во время войны

Александра Кудрявцева
09.03.22 12:50
259
В УПЦ рассказали, как «Автобус милосердия» помогает нуждающимся во время войны
Главное: В столице «Автобус милосердия» Социального отдела Украинской Православной Церкви  продолжает работу в условиях войны и ежедневно оказывает медицинскую помощь людям, которые из-за военных действий оказались на грани выживания.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ сестры милосердия и волонтеры оказывают помощь диабетикам, эпилептикам, людям после тяжелых операций, у которых нет возможности купить дорогостоящие препараты. Также помощь получают одинокие пожилые люди, инвалиды.
 
«Сёстры раздают продукты и медикаменты на станциях метро, где укрываются люди. Если нужно, оказывают первую помощь. Дежурным мы всегда оставляем наш номер телефона. Нам постоянно звонят, и мы стараемся всем помочь. В самом бедственном положении сейчас одинокие брошенные старики, инвалиды. Они не могут купить медикаменты и самые необходимые продукты», - поделилась старшая сестра Иерусалимского Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Екатерина Шарай.
 
Большая часть времени работы сестёр уходит на поиск средств, закупку продуктов и медикаментов.
 
«Главный наш контингент сейчас - это диабетики, эпилептики и люди после тяжелых операций. У них нет возможности купить дорогостоящие препараты, и мы через знакомых врачей и больницы находим эти лекарства и развозим по адресам наших больных», - рассказала Екатерина Шарай.
 
Сестры «Миссии Милосердия» 4 марта ездили в окрестности Ворзеля, практически в эпицентр военных действий, передали диабетикам инсулин, а детям - грудное питание.
 
«К нам и на Иерусалимское подворье приходят люди, мы им помогаем, чем можем, даже капельницы ставим. Это в основном наши прихожане и соседи. На улицах Саксаганского и Богдана Хмельницкого много старых домов, в которых живут пенсионеры, много пожилой интеллигенции, профессора. Некоторые без детей и внуков. Мы им приносим лекарства и продукты, делаем уколы. Я повесила на двери нашего подворья объявление о том, что все желающие могут бросить в почтовый ящик свои записки с просьбами. Мы стараемся купить им всё необходимое, распределить и каждому что-то принести», - отметила Екатерина Шарай.
 
«Миссия Милосердия» Украинской Православной Церкви сейчас особенно нуждается в поддержке.
 
Необходим: бензин для развоза медикаментов и продуктов; медикаменты; водители с грузовыми микроавтобусами для развоза гуманитарной помощи; волонтёры.
 
Контактный телефон «Миссии Милосердия» - 097-410-24-85.
 
Помочь можно здесь:
 
Перечислить средства на счёт Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам с указанием платежа «Миссия Милосердия»:
 
Р/р UA953052990000026008005005362
МФО 40721804 АТ КБ
ПриватБанк ЄДРПОУ 40721804
 
или на карту отдела: 5169 3305 2147 1273.
 
В тему: В Харькове и Херсоне священники УПЦ поддерживают и помогают местному населению.

Тэги: война, благотворительность, УПЦ

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