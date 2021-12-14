Карманник подрезал пассажира троллейбуса, который не дал ему украсть кошелек

Главное: Полиция Киева задержала в троллейбусе карманника, который ранил свидетеля, увидевшего, как он пытается украсть у женщины кошелек.

Детали: Сегодня в полицию Киева поступило сообщение от мужчины, что на ул. Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. Как сообщается на странице полиции Киева в Facebook, по указанному адресу срочно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался утащить кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник получил нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.

Оперативники установили личность нападающего и место его нахождения. В указанный адрес выехали сотрудники уголовного розыска Главного и районного управлений полиции и сотрудники спецподразделения КОРД. Сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Кроме того, в ходе неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия. Все изъято направлено на соответствующую экспертизу.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В тему: 5 октября 2020 года в киевской маршрутке № 580 был пойман карманник. Люди хотели совершить самосуд, но тот достал нож и убежал.