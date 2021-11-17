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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о жизни умершего митрополита Джанкойского Алипия

Предстоятель УПЦ рассказал о жизни умершего митрополита Джанкойского Алипия

Александра Кудрявцева
17.11.21 15:24
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Предстоятель УПЦ рассказал о жизни умершего митрополита Джанкойского Алипия

Главное: Господь дал почившему митрополиту Алипию мудрость и силы с христианским терпением следовать по избранному пути служения Церкви Христовой.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий в соболезновании в связи с кончиной митрополита Джанкойского и Раздольненского Алипия.

«Выражаю искреннее соболезнование клиру и пастве Джанкойской епархии, родным и близким почившего. Господь щедро одарил покойного архипастыря многими талантами, и он всеми своими способностями и дарованиями служил делу Церкви, с усердием исполняя возлагавшиеся на него послушания», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что благодаря трудам владыки Алипия «организована полноценная епархиальная жизнь, возрождены старые и возведены новые храмы».

«Пятьдесят лет жизни по человеческим меркам небольшой срок, но и за это время почивший митрополит Алипий успел себя зарекомендовать как ревностный труженик на ниве Христовой», — сказал Митрополит Онуфрий.

Чин отпевания усопшего возглавит митрополит Лазарь.

Временное управление Джанкойской епархией Украинской Православной Церкви Предстоятель УПЦ поручил викарию Симферопольской епархии епископу Ялтинскому Нестору.

Как сообщалось ранее, митрополит Алипий умер 16 ноября после тяжелой болезни на 51 году жизни.

В тему: Патриарх Кирилл отметил верность Церкви почившего митрополита УПЦ Алипия.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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