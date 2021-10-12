Участник поисков группы Дятлова рассказал о ранее неизвестных деталях

Главное: Бывший военнослужащий Хамза Синюкаев, участвовавший в поисках туристической группы под руководством Игоря Дятлова, считает, что уральских студентов в 1959 году могли убить неизвестные. На месте поисков они натыкались на неопознанные следы, принадлежащие, возможно, сотрудникам КГБ.

Детали: Бывший военнослужащий Хамза Синюкаев, участвовавший в поисках туристической группы под руководством Игоря Дятлова, пропавшей в Уральских горах в 1959 году, считает, что студентов убили. Как сообщает «Комсомольская правда», эту информацию ему рассказали заключенные.

«Мы, конвой, жили вместе с зеками. И, конечно, обсуждали этот случай. Так вот зеки сказали — это убийство, но ищете вы не там», — рассказал пенсионер, подчеркнув, что сами заключенные не могли быть убийцами.

«Они бы не рванули за туристами в горы. С туристов особо и взять было нечего. Ценностей никаких, чтобы так рисковать», — объяснил он, добавив, что заключенные в случае побега старались бы двигаться вдоль железной дороги, так как «беглому зимой в лесу долго не усидеть».

В этой же беседе Синюкаев рассказал о том, как проходили поиски. «Сначала мы честно искали, а потом стали халтурить. Быстро поняли, что до нас по этим же квадратам уже ходили люди», — рассказал он, добавив, что военным попадались следы от сапог неизвестного происхождения, тогда как все участники поисков ходили в валенках.

«Поэтому мы с ребятами решили, что эти кто-то в сапогах ходили тут до нас и были людьми непростыми. Может быть, даже из КГБ. Но это были только наши домыслы», — заключил мужчина, подчеркнув, что следы в месте поисков не заметало, а выдувало, из-за чего они долго оставались на месте.

Справка: Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе предположительно в ночь на 2 февраля 1959 г. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова».

В тему: В феврале 2019 года российская прокуратура возобновила уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

Впоследствии они пришли к выводу, что участники группы «совершили серьезную ошибку при выборе места последней ночевки на склоне горы: на их палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон».

Тогда же уральский исследователь Валентин Дегтерев изложил гипотезу, согласно которой туристов могли убить нелегальные золотободытчики.

В середине 2020 года последний из оставшихся в живых участников операции по поискам группы Дятлова подверг резкой критике официальные результаты расследования. Он убежден, что причиной загадочной трагедии стала техногенная авария.

Подробнее о Перевале Чятлова читайте здесь.

Мы также собрали в одном видео на канале «Фразы» все основные версии гибели группы.