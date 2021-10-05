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Новости > В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Михаила Подъельского, пресвитера Зазимского

В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Михаила Подъельского, пресвитера Зазимского

Александра Кудрявцева
05.10.21 19:10
384
В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Михаила Подъельского, пресвитера Зазимского
Главное: В Украинской Православной Церкви сняли цикл документальных фильмов о новомучениках.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, документальный проект представил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».
 
Второй фильм из цикла повествует о настоятеле Воскресенского храма в селе Зазимье на Киевщине священномученике Михаиле Подъельском, пострадавшем от рук большевиков в 1937 году.
 
 
Отец Михаил родился в 1878 году в Нежине на Черниговщине в семье диакона. После окончания трёх классов духовной семинарии служил диаконом и псаломщиком. В 1925 году стал священником Прилукского церковного округа. В 1930-м был арестован, затем освобождён. В том же году отца Михаила перевели в село Зазимье на Киевщине. Несмотря на предупреждения местных властей, совершал своё священническое служение.
 
В 1935 году по инициативе членов сельсовета и учителей местной школы храм закрыли. Приход стал бороться за свою церковь. Чтобы «нейтрализовать» приход, сельсовет решает лишить верующих священника. 19 ноября 1937 года сотрудники НКВД, опираясь на доносы, в которых говорилось о якобы проводимой отцом Михаилом контрреволюционной деятельности, арестовали его. 20 ноября тройка УНКВД по Киевской области осудила отца Михаила к расстрелу. Приговор привели в исполнение 27 ноября 1937 года. Тело отца Михаила было закопано в Быковнянском лесу.
 
17 августа 2021 года Священный Синод УПЦ принял решение о канонизации священномученика Михаила. Память святого будет отмечаться ежегодно 27 ноября, в день его смерти.
 
Одним из инициаторов прославления выступил Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, собиравший сведения об отце Михаиле. Как отметил руководитель Центра Сергей Шумило, всего уже обработано 109 следственных дел священнослужителей, арестованных в конце 1937-го — в начале 1938 годов на территории нынешней Бориспольской епархии (Бориспольский, Броварской районы и часть Вышгородского района).
 
«Из них за этот период были расстреляны в Киеве в застенках НКВД 52 священника, другие 57 священников приговорены к различным срокам заключения в советских концлагерях, откуда большинство никогда не вернулись. По сути, это была плановая массовая и полная зачистка региона от „поповского элемента“», — отметил историк.
 
Как сообщалось ранее, в первом фильме митрополит Антоний рассказал о профессоре Киевской духовной академии, человеке энциклопедических знаний священномученике Александре (Глаголеве).
 
В тему: В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века.
 

Тэги: фильм, Митрополит Антоний (Паканич), святые, УПЦ

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