Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать избранным для Царствия Небесного

Главное: Бог призывает всех, а вот быть или не быть избранным, зависит от каждого человека.

«Господь говорит притчами, когда хочет достучаться до очерствевшего сердца, возвестить людям тайны Царствия Божия. Так притча о брачном пире, который царь приготовил для своего сына, говорит о тех великих благодеяниях, приготовленных Господом каждому. В ней также говорится и о том, какими нам надлежит быть.

Злые грешники наказываются не потому, что Господь жестокий, а потому, что человек не способен услышать Божественную любовь, настолько он очерствел и огрубел, потерял восприимчивость и чуткость. Для злого сердца проявления Божественной любви являются скорее наказанием, чем благом. Естественно, есть и те, кто способен увидеть проявления Божественной любви, способен делиться ею с окружающими. А главное – способен благодарить», — пояснил митрополит Антоний.

Он отметил, что чуткость человеческого сердца проявляется в потребности благодарить Бога за всё, что есть в жизни: за саму жизнь, за те таланты, способности, дарования и возможности, которые проявляются на протяжении всей земной жизни.

«Притча о брачном пире – о Божественной любви. Господь творит этот мир из любви, дает нам всем необходимое, чтобы в этой жизни были счастливы. Главное, чтобы жизнь не была напрасной, а стала подготовкой к жизни вечной. Господь устраивает мир так, чтобы он радовал человека. Прародители Адам и Ева жили в раю, имея все необходимое для того, чтобы тут ощущать райское блаженство, общаться с Богом и этим обогащаться.

Но человеку показалось этого мало. Он отказался от Бога, от райского состояния. Человек сосредотачивается не на том, что есть истинным смыслом и целью земной жизни: достижение богообщения, единение с Богом, а замкнулся на себе, земной жизни, на том, что, как ему кажется, тоже может приносить радость, хотя бы и непродолжительную», — продолжил архиерей.

Митрополит Антоний рассказал, что Господь использовал образ брака в притче для того, чтобы показать, к чему призваны.

«Брак имеет задачу единения мужчины и женщины в одно целое. И как в браке земном происходит единение, так и в отношениях между Богом и человеком не должно быть никакого препятствия, должно быть полное единство. Кроме того, в человеческом понимании брак – это радость, но жизнь в Боге и есть настоящая, безграничная радость, неописуемая», - пояснил он.

Далее архиерей обращает внимание, что в притче есть три ответа на то, как человек может ответить на зов Бога.

«Первый – это ответ людей, которых Господь призывает на торжество и которые не только не проявляют благодарность, более того, они так раздражены, что их отвлекают от дел, что даже убивают Его слуг, посланников. Это выглядит как бунт против Бога и всего, что связано с Ним. В желании искоренить слова: священник, храм, молитва. Всё, что будоражит людскую совесть, всякое упоминание о другой жизни, святости. Потому что людям нужен рай на земле. Из-за такого чрезмерного тяготения к земному все, что связано с Богом, встречается «в штыки». Люди хотят, чтобы Бог не мешал им жить, поэтому они Его постоянно распинают», - сказал владыка.

Другим ответом он называет игнорирование призыва Божия на пир. «У каждого на это была своя причина, «мотивированная» отговорка. Человек начал искать счастье в земном. В том, что составляет смысл жизни материалистов. Люди не убивают Бога сознательно, но они убивают Бога в себе. Не понимая, что замыкаясь исключительно на земном, они губят себя. Счастье на земле – эфемерное понятие, недосягаемый фантом. Не найти его ни в деньгах, ни в славе, ни в наслаждениях, ни в реализации талантов. Это всё останется тут. В вечность возьмем только то, что выстроили внутри себя.

И третий ответ, который, возможно, и не был прямым ответом. Господь посылает своих слуг на перепутье, чтобы пригласить на пир всех: злых и добрых, калек, хромых, отверженных, всех тех, кто уже никак не надеялся, что может быть позван к такому знатному господину. Тех, кто не был примером ни для кого», - считает управделами УПЦ

В завершении митрополит напомнил, что Господь зовет всех, вне зависимости от национальности, социального положения, образования.

«Каждый человек, приходящий в этот мир, является бесконечной ценностью для Бога. Господь каждого зовет на пир любви. И ждет, чтобы пришли и ответили на Его зов. Тот же, кто явился на пир не в праздничной брачной одежде, олицетворяет того, кто не собирается менять себя, работать над собой и предстоит пред Господом в неподобающем и дерзком виде», - заключил митрополит Антоний.