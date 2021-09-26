В УПЦ рассказали о «матери» всех грехов

Главное: Гордыня — первый смертный грех, который стал источником всех остальных грехов человечества.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«Гордыня — это грех, когда человек в незаслуженном или преувеличенном масштабе жаждет славы, стремится превосходить других людей. Это желание собственной славы человека, оно стало первым грехом среди прочих», — отметил иеромонах Митрофан.

Он объяснил, что значит понятие «смертный грех».

«Смертный грех — это такой поступок против Бога или против ближнего, через который человек теряет Божественную благодать, которая поддерживает его. Если человек не раскаивается в этом грехе, и умирает в нем, тогда он является заложником вечной смерти — погибели. Святые отцы говорят, что смертным грехом является не просто какой-то специфический набор грехов, четко определенных, а любой нераскаянный грех. Но гордыня среди них имеет особое место», — рассказал отец Митрофан.

Преподаватель Киевских духовных школ напомнил, что именно гордыня стала первым грехом, которая затмила разум некогда самого величественного и светлого ангела Денницы, «он пал, и благодати Божией сам себя лишил, и не смог пребывать рядом с Богом».

«Когда дьявол начинал искушать первых людей, он точно также надавил на их самолюбие и гордыню. Сказал, что Бог им запретил, потому что вы тогда, когда вкусите от плода, будете различать добро и зло, будете знать какие-то секретные вещи, станете равными Богу. И люди захотели стать равными Богу, они тоже впали в гордость, когда захотели собственной славы недостойно, помимо воли Божией, и впали в грех. И вот это состояние — грехопадение людей, которое было в раю, оно потом начало умножаться и, как лавина, как снежный ком, наростать в огромную катастрофу», — отметил иеромонах Митрофан.

Он объяснил, что в духовной литературе гордыню называют матерью или источником всех остальных грехов, ведь именно этот грех, начинаясь с малого, привел к духовной катастрофе человечества.

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