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Новости > В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отпраздновали Собор Святогорских святых

В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отпраздновали Собор Святогорских святых

Александра Кудрявцева
25.09.21 17:49
79
В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отпраздновали Собор Святогорских святых

Главное: В Святогорской лавре состоялись торжества в день памяти всех преподобных, во Святых Горах на Донце просиявших.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, на праздник в честь Собора преподобных отцов Святогорских приехали архиереи, духовенство и тысячи паломников со всей Украины. 

В торжественный день в Святогорской лавре были совершены две Божественные литургии.

На проповеди митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон рассказал о подвиге преподобных отцов Святогорских.

«Чем прославили Бога Святогорские богоносные отцы наши, память которых мы совершаем сегодня? Конечно же, осознанием своего недостоинства, ношением в святости и в чистоте того образа и подобия Божия, которым Господь наградил человека. Да, они были людьми, но, приняв постриг, изменив свою жизнь, дав Богу обеты, они стали земными ангелами, теми, кто уже не мыслил себе уже другого образа жизни, как только в посте и молитве, в творении добрых дел, в послушании воле Божией и игумену обители, в стены которой они пришли, оставив свою греховную волю за стенами монастыря», - отметил митрополит Пантелеимон.

По завершении литургии состоялся Крестный ход по территории Лавры, во главе колонны крестоходцев несли иконы Божией Матери «Игумении Святых Гор» и Собора преподобных отцов Святогорских.

«Из разных мест, в разные исторические времена, при разных обстоятельствах они (преподобные отцы Святогорские - ред.) несли свой христианский подвиг, и во времена благоденствия, и во дни гонений, и во дни разорения святой обители, они не переставали быть монашеством и молитвенниками за весь род человеческий...Мы сегодня не одни, с нами Ангелы-хранители, с нами преподобные Святогорские, которые прославлены и которых, может, мы не знаем всех по имени, но они стоят у престола Вседержителя и молятся за это святое место, где они трудолюбиво подвизались в монашеском подвиге», - подчеркнул наместник Святогорской лавры митрополит Арсений.

***В Собор преподобных отцов, во Святых горах на Донце подвизавшихся, входят 18 святых. День их памяти Церковь отмечает 24 сентября - в день кончины наиболее почитаемого Святогорского преподобного - святого Иоанна Затворника. Канонизация большинства преподобных (кроме преподобного Иоанна Затворника и преподобноисповедника Паисия, которые были прославлены в 1995-м и 1993 гг. соответственно) и установление даты соборного празднования их памяти состоялось в 2008 году.

В тему: На Волыни Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь 1020-летия Зимненского монастыря.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Святогорская лавра

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