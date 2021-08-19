Верующие УПЦ сегодня празднуют Преображение Господне

Главное: Православные христиане 19 августа отмечают один из двенадцати главных праздников - Преображение Господне.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, о событиях, которые вспоминает Православная Церковь в этот день, рассказывают три евангелиста - Марк, Матвей и Лука.

Иисус Христос вместе с тремя апостолами Иаковом, Иоанном и Петром взошли на гору Фавор для молитвы. Здесь произошло удивительное событие - молящемуся Господу явились два ветхозаветных пророка - Моисей и Илия.

Они беседовали со Спасителем о крестных страданиях, которые Он вскоре претерпел.

Несмотря на просьбу Спасителя пребывать в молитве, ученики уснули. Пробудившись, они увидели, как их Учитель беседует с пророками.

Лицо и одежда Иисуса Христа стали сияюще-белыми - Он Преобразился. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами.

Таким образом ученики смогли своими глазами увидеть свет Божественного естества Спасителя. Тогда же на небе появилось облако, которого испугались ученики.

На Фаворе были явлены три Лица Святой Троицы: Бог Сын, Отец, голос Которого доносился с небес и Дух Святой - явившийся в образе облака.

Праздновать Преображение Господне начали в VI веке. Согласно Евангелию, Преображение Господне произошло за 40 дней до Светлого Воскресения Христова, однако, Православная Церковь перенесла его празднование на 19 августа, чтобы праздник не приходился на дни Великого поста. На 40-й день после Преображения празднуется Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

На Божественной литургии убранство храма и одежды священников в этот день белого цвета. Белый цвет символизирует в этот день Божественный Фаворский свет.

По традиции в этот день после литургии во всех православных храмах освящают фрукты - яблоки, виноград, груши. Обычай приносить в церковь плоды и освящать их был установлен ещё в Ветхом Завете.

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