Сегодня верующие УПЦ празднуют день апостолов Петра и Павла

Главное: Сегодня Украинская Православная Церковь отмечает праздник в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, согласно церковному преданию, смерть апостолов произошла либо в один день, либо с разницей в один год.

Апостол Петр родился в семье рыбака и был братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. С рождения он был назван Симоном. Именем Петр, что в переводе с греческого означает «камень», его назвал Христос за особую преданность и веру, на основе которой обещал создать Церковь.

Петр первым из апостолов пришел ко гробу Спасителя и увидел воскресшего Иисуса. Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры.

После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа на апостолов — своей первой проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями.

До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый Завет.

За евангельское проповедование Петр принял мученическую смерть и был распят на кресте. Распяли апостола вниз головой по его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь.

Апостол Павел не был учеником Христа во время Его земной жизни. Савл — такое имя у него было до обращения в христианство — даже участвовал в преследованиях христиан. Однажды, когда Савл направлялся по делам в Дамаск, к нему обратился Сам Бог, призвав к апостольскому служению. После этого он принял крещение.

За долгие годы жизни и проповеди апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть от меча. Его не распяли, потому что он не был рабом, а был римским гражданином. Произошло это недалеко от Рима в 67 году, в период царствования императора Нерона.

Почитать святых Петра и Павла стали сразу после их казни. Первую икону святых апостолов на Русь привез святой равноапостольный князь Владимир — из Корсуни. Потом эту икону принесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра.

Сегодня день небесного покровителя празднует наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), постоянный член Священного Синода, викарий Митрополита Киевского и всея Украины, председатель Комиссии по делам монастырей УПЦ.

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