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Новости > Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно ставить на первое место в жизни

Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно ставить на первое место в жизни

Александра Кудрявцева
11.07.21 16:25
139
Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно ставить на первое место в жизни

Главное: Человеку необходимо прежде всего заботиться о спасении души.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в проповеди.

«Господь говорит, что птицы небесные, „не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их“, и „полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут“ (Мф. 6: 26-30). Если Бог одевает траву полевую, что сегодня есть, а завтра ее скосят и бросят в печь, то насколько Бог больше заботится о человеке? Поэтому Господь говорит, что главное, что должен делать человек, — это „искать прежде Царства Божия и правды Его, и все остальное приложится“ (Мф. 6: 33)», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По словам Предстоятеля, Господь этим призывом учит нас, как правильно выстраивать свою земную жизнь.

Блаженнейший объяснил, что человек самые большие усилия прилагает, чтобы удовлетворить потребность в пище и одежде. Однако Господь говорит, что человек должен заботиться об одежде и еде, но не более, чем о своем спасении.

Как отметил Митрополит Онуфрий, если человек прежде всего беспокоится о спасении души, то он обретает и все прочее, необходимое для жизни, если же наоборот — слишком заботится о неотложных нуждах, а главную цель — спасение — оставляет без внимания, то эти заботы только тяготят.

«Правильно выстраивает свою жизнь человек, когда на первое место ставит Бога. И если забота о том, чтобы быть с Богом в Царствии Божием, искать правду Божию, — на первом месте, то тогда у человека все земное в жизни складывается так, что он от этого получает духовную радость и удовольствие», — подытожил Митрополит Онуфрий.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему каждому важно знать жития святых.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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