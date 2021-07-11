Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему каждому важно знать жития святых

Митрополит Антоний рассказал, почему каждому важно знать жития святых

Александра Кудрявцева
11.07.21 14:50
252
Митрополит Антоний рассказал, почему каждому важно знать жития святых

Главное: Жизнеописания святых необходимо читать не как некий благочестивый аналог приключенческой литературы, а находить в них практические примеры в борьбе с грехами.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Читая жития святых, мы очень часто сосредотачиваем свое внимание на чудесах и ярких событиях. В то же время мимо нас проходят важные эпизоды из жизни подвижников, которые многие не замечают или которые вообще в житийную литературу не попадают. Жанр «жития» — особый. Это своеобразная литературная икона, которая изображает самое главное в жизни подвижника, отсекая все временное и лишнее. Ведь как часто бывает, что люди, начитавшись древних патериков, впадают в жажду чудес и, не встречая их в своей обыденной жизни, разочаровываются и начинают роптать на Церковь, которая «уже не такая, как в древности» и якобы «утратила святых», — отметил митрополит Антоний.

По его мнению, опасение вызывает то, что современный человек, читая о недостижимой, по его мнению, святости, впадает в уныние и не верит в возможность спасения своей души.

«На самом деле всё не так, ведь святые — это такие же люди, как и мы с вами. С такими же проблемами и сомнениями. Это становится особенно явственно, когда читаешь дневники или письма подвижников, живших еще не так давно. И тогда для многих может стать открытием, что святые в своей жизни переживали всё то, что переживаем и мы с вами. И это очень вдохновляет.

В земной жизни святые не ходили в золоченых нимбах и не использовали величественных жестов. Многие из них падали перед греховными искушениями. Даже не нужно далеко ходить, просто вспомним Святое Писание. Вспомним о святом царе-пророке Давиде, который ради страсти к замужней женщине отправил её мужа в битву на верную смерть. Но чем ниже было падение Давида, тем сильнее было его покаяние, которое выразилось в 50-м псалме, читаемом нами ежедневно в наших домашних молитвах», — напомнил владыка.

Митрополит Антоний призвал внимательно вчитываться в жития святых и находить в них практические примеры для себя, для борьбы с собственными страстями и грехами.

«Очень важно, чтобы чтение о святых не стало развлечением, эдаким аналогом приключенческой литературы с захватывающим сюжетом и пустотой внутри. Только вдумчивое серьезное чтение может принести нам пользу. И тогда, видя пример, видя ориентир, подражая святым, призывая молитвенную помощь тех, кто пережил то же, что и мы переживаем, сможем достичь покаяния и Царства Небесного», — подытожил управделами УПЦ.

В тему: Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину — грубая манипуляция.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.07.21 12:02

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Части 2 и 3

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании замглавы ОП и дружба с Богданом
10.07.21 15:14

Король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании замглавы ОП и дружба с Богданом

Автор: «Голос»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.07.21 16:25

Митрополит Онуфрий объяснил, что нужно ставить на первое место в жизни
11.07.21 14:16

Врач-священник УПЦ рассказал, как осуждение влияет на душу человека
11.07.21 13:45

В Зимненском монастыре УПЦ будут обучать регентов
11.07.21 13:39

Студенты университета в Южной Корее начали обменивать собственные фекалии на еду и книги
11.07.21 13:20

На Черниговщине освящен храм УПЦ
11.07.21 11:14

Ученые обнаружили угрожающее влияние глобального потепления на комаров
11.07.21 00:05

Киевский фуникулер закроют практически до конца лета – названа причина
10.07.21 19:25

Украинские и грузинские ученые совместно будут изучать историческое наследие Афона
10.07.21 19:12

УПЦ в Почаеве проведет большой съезд монашества - 310 наместников со всей Украины
10.07.21 18:30

Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция
10.07.21 14:44

В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
10.07.21 12:55

Тихановская рассказала о своих связях с Зеленским
09.07.21 19:42

«Динамо» провернуло первый летний трансфер
09.07.21 19:00

Главные новости за 9 июля 2021 года
09.07.21 16:42

Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря
09.07.21 16:25

Накануне финала сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса
09.07.21 14:19

Найдены «черные ящики» разбившегося на Камчатке самолета. Один из них — с критическими повреждениями
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
05.07.21 14:46

В Украине стремительно взлетели цены на бензин
07.07.21 15:05

Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020
05.07.21 15:13

Украинцы продолжают массово избавляться от иностранной валюты
10.07.21 14:44

В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
05.07.21 00:01

Эксперты назвали будущего победителя чемпионата Европы по футболу
09.07.21 00:01

Медики поведали, где размножается коронавирус
05.07.21 16:07

На Львовщине 8-летний мальчик, убегая от буллинга, забрался на березу на высоту 8 метров
07.07.21 00:01

Американские диетологи составили список самых полезных овощей
Фото и Видео
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка
Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка
В Австрии вагон со школьниками упал в реку
В Австрии вагон со школьниками упал в реку
Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО
Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО
В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту
В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту
В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки
В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.