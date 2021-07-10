Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция

Главное: Результаты опросов, которые говорят о поддержке приезда патриарха Варфоломея в Украину, являются неправдивыми и манипулятивными.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vesti.ua, об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви, комментируя результаты исследования Киевского международного института социологии, которое касалось религиозной проблематики и отношения украинцев к визиту главы Фанара.

«Каким-то чудесным образом оказалось, что 49 процентов паствы Украинской Православной Церкви якобы положительно относятся к данному визиту. А ведь для любого здравомыслящего человека сразу становится ясно, что данные результаты — это самый настоящий абсурд. Ведь как может практически половина верующих УПЦ поддерживать приезд человека, после решения которого был запущен процесс уничтожения нашей Церкви? Какое может быть одобрение в отношении визита того, кто несет ответственность за захваты наших храмов, избиение прихожан, другие нарушение фундаментальных прав граждан Украины? Как при таком количестве якобы приверженцев главы Фанара адептам ПЦУ приходится заниматься рейдерством, а не принимать в свои ряды миллионы новых сторонников?», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ уверен, что «за упомянутыми „цифрами“ стоит грубая манипуляция», чтобы «создать видимость поддержки Константинопольского патриархата и его главы в украинской церковной среде, и ретранслировать эту видимость на уровень других Поместных Церквей с тем, чтобы попытаться убедить их — пусть и с помощью топорной комбинации — в якобы ошибочности утверждения об усугублении Фанаром раскола в Украине».

По мнению митрополита Антония, «в чудовищные по своей глупости результаты соответствующего социологического исследования могут поверить только совершенно далекие от существующих реалий люди».

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