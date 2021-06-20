Луганского митрополита УПЦ Митрофана похоронят завтра в Киево-Печерской лавре

Главное: В Киево-Печерской лавре 21 июня состоится заупокойная Литургия и погребение главы Отдела внешних церковных связей митрополита Луганского и Алчевского Украинской Православной Церкви Митрофана (Юрчука).

В 08.30 будет совершена заупокойная Божественная литургия, после которой новопреставленного архиерея похоронят на кладбище возле храма Рождества Богородицы на территории Киево-Печерской лавры.

Сегодня в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска отпевание новопреставленного митрополита Митрофана совершил временный управляющий Луганской епархией митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

Как сообщалось, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан отошел ко Господу в возрасте 58 лет после инфаркта 18 июня.