Каменец-Подольское иконописное училище УПЦ объявило набор студентов

Главное: Приемная комиссия Каменец-Подольского иконописного духовного училища имени святого апостола и евангелиста Луки начало прием документов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт иконописного училища, набор студентов осуществляется на дневную форму обучения по образовательно-профессиональной программе «Иконопись» на основе базового и полного общего среднего образования.

Срок обучения - 4 года.

Прием документов продлится с 5 июля по 6 августа.

Заявления в бумажной форме, а также оригиналы и копии документов, поступающие подают лично в Приемную комиссию. С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте училища.

В программу обучения входят:

– основы иконописного рисунка;

– техника канонической иконописи;

– Библейская история, катехизис, история Церкви, агиография, основы литургики, иконография, догматическое богословие, нравственное богословие, иконология, история церковного искусства, церковнославянский язык;

– основы реставрации;

– техника стенописи (роспись храмов) и пр.

Вступительные экзамены состоятся 11-12 августа. Начало обучения - 1 сентября.

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