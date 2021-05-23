Митрополит Антоний рассказал, почему нельзя желать смерти ближнему даже мысленно

Главное: Если мысленно желаешь страшной смерти ближнему, ты уже убил его в своем сердце.

«Многие люди живут, искренне полагая, что никогда не совершали такого страшного греха, как человекоубийство. И очень часто такое мнение о себе глубоко ошибочно. Каждый день мы сталкиваемся со множеством людей — в магазинах, на улицах, в транспорте, на лестничных клетках. С виду это обычные люди, как и мы сами в своих глазах. Но стоит им и нам выйти в интернет.

В мире ежеминутно происходят страшные вещи: войны, гражданские конфликты, терроризм, убийства. Казалось бы, всё это не имеет к нам прямого отношения. Ведь это не мы убиваем, обстреливаем, взрываем и берем заложников. Но попробуем взглянуть в собственное сердце — так ли мы безгрешны? Не принимали ли мы участия в дискуссиях, когда наши пальцы выбивали на клавиатуре наших компьютеров, планшетов или смартфонов страшные слова: „Расстрелять!“, „Разбомбить!“, „Сжечь!“, „Уничтожить!“, „Так им и надо!“ в чей бы то ни было адрес?», — отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что физически мы никаких подобных преступлений не совершали, но ведь грех сперва рождается в сердце и только потом развивается. «Если мысленно желаешь страшной смерти ближнему, ты уже убил его в своем сердце. Раньше подобные жестокие устремления человеческих душ были спрятаны глубоко в душах людей, но теперь, при тотальной популярности социальных сетей, всё это лезет наружу», — напомнил он.

«Давно замечено, что в социальных сетях человек, будь он хоть трижды православным, с неимоверной легкостью утрачивает всё своё благочестие и готов по первому же сигналу принять участие в любой, самой безобразной полемике. Значит ли это, что социальные сети — зло? Многие так считают, но, говоря так, люди тем самым пытаются оправдать себя самих. Получается, это не я виноват в собственной злобе, нетерпимости, нелюбви, это всё „соцсети проклятые“. На самом деле социальные сети — это всего лишь зеркало, показывающее нам и окружающим то, что раньше было сокрыто в дальних уголках сердца», — объяснил владыка.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что проблема именно в нас, и «нам бы стоило помнить, что быть православным нужно не только в храме или во время домашней молитвы. Быть православным нужно всегда и везде. И в соцсетях тоже».