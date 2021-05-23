Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему нельзя желать смерти ближнему даже мысленно

Митрополит Антоний рассказал, почему нельзя желать смерти ближнему даже мысленно

Александра Кудрявцева
23.05.21 17:35
308
Митрополит Антоний рассказал, почему нельзя желать смерти ближнему даже мысленно
Главное: Если мысленно желаешь страшной смерти ближнему, ты уже убил его в своем сердце.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Многие люди живут, искренне полагая, что никогда не совершали такого страшного греха, как человекоубийство. И очень часто такое мнение о себе глубоко ошибочно. Каждый день мы сталкиваемся со множеством людей — в магазинах, на улицах, в транспорте, на лестничных клетках. С виду это обычные люди, как и мы сами в своих глазах. Но стоит им и нам выйти в интернет.
 
В мире ежеминутно происходят страшные вещи: войны, гражданские конфликты, терроризм, убийства. Казалось бы, всё это не имеет к нам прямого отношения. Ведь это не мы убиваем, обстреливаем, взрываем и берем заложников. Но попробуем взглянуть в собственное сердце — так ли мы безгрешны? Не принимали ли мы участия в дискуссиях, когда наши пальцы выбивали на клавиатуре наших компьютеров, планшетов или смартфонов страшные слова: „Расстрелять!“, „Разбомбить!“, „Сжечь!“, „Уничтожить!“, „Так им и надо!“ в чей бы то ни было адрес?», — отметил митрополит Антоний.
 
Управделами УПЦ объяснил, что физически мы никаких подобных преступлений не совершали, но ведь грех сперва рождается в сердце и только потом развивается. «Если мысленно желаешь страшной смерти ближнему, ты уже убил его в своем сердце. Раньше подобные жестокие устремления человеческих душ были спрятаны глубоко в душах людей, но теперь, при тотальной популярности социальных сетей, всё это лезет наружу», — напомнил он.
 
«Давно замечено, что в социальных сетях человек, будь он хоть трижды православным, с неимоверной легкостью утрачивает всё своё благочестие и готов по первому же сигналу принять участие в любой, самой безобразной полемике. Значит ли это, что социальные сети — зло? Многие так считают, но, говоря так, люди тем самым пытаются оправдать себя самих. Получается, это не я виноват в собственной злобе, нетерпимости, нелюбви, это всё „соцсети проклятые“. На самом деле социальные сети — это всего лишь зеркало, показывающее нам и окружающим то, что раньше было сокрыто в дальних уголках сердца», — объяснил владыка.
 
В завершении митрополит Антоний напомнил, что проблема именно в нас, и «нам бы стоило помнить, что быть православным нужно не только в храме или во время домашней молитвы. Быть православным нужно всегда и везде. И в соцсетях тоже».
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

23.05.21 09:01

Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

«Евровидение-2021»: Итоги конкурса
23.05.21 19:19

«Евровидение-2021»: Итоги конкурса

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.05.21 19:55

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного
23.05.21 18:25

Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает решить семейные проблемы
23.05.21 17:50

Патриарх Кирилл рассказал о том, почему в православии почитают святых
23.05.21 16:25

На Киевщине управделами УПЦ заложил памятную капсулу в строящийся храм
23.05.21 16:05

Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая
23.05.21 13:44

Ученые из Австралии разработали самый эффективный способ запоминания сложной информации
23.05.21 11:47

Одному из любимых курортов Порошенко предсказали скорое затопление
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
22.05.21 09:22

В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
21.05.21 19:00

Главные новости за 21 мая 2021 года
21.05.21 15:39

Кличко рассказал, как будут проходить выпускные в условиях карантина
21.05.21 12:59

Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих
21.05.21 10:41

В Евросоюзе назвали вакцины, прививка которыми даст возможность свободно въезжать на его территорию
21.05.21 09:26

Смертность от коронавируса в Украине не снижается
20.05.21 19:46

В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
20.05.21 18:59

Главные новости за 20 мая 2021 года
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
17.05.21 20:28

Стало известно, когда нужно завтракать
17.05.21 17:18

Американцы подозревают, что кто-то обстрелял Белый дом «направленной энергией»
18.05.21 19:01

Главные новости за 18 мая 2021 года
18.05.21 18:27

Депутаты на внеочередном заседании уволили сразу троих министров
17.05.21 19:00

Главные новости за 17 мая 2021 года
22.05.21 14:45

Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви
Фото и Видео
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Российские пранкеры разыграли Зеленского
Российские пранкеры разыграли Зеленского
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции
Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: грузовик рухнул в реку
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: грузовик рухнул в реку
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.