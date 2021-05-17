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Новости > Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ

Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ

Александра Кудрявцева
17.05.21 16:02
400
Митрополит Болгарской Церкви заявил, что единственная каноническая Церковь в Украине - УПЦ

Главное: В Украине есть только одна каноническая Церковь — Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил в своем обращении к митрополиту Полтавскому и Миргородскому Филиппу на Божественной литургии в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре.

«Святейший Патриарх Неофит Болгарский меня всерадостно благословил приехать и принять участие (в богослужении — ред). Я Вас хочу, дорогой владыка, поздравить от клира, от духовенства и от верующих христиан нашей епархии, которые в настоящее время имеют особую любовь к вашей Святой Церкви. Потому что ваша Церковь находится во времени испытаний, во времени гонений, но при этом вы с помощью Божией духовно растете. Мы берем пример веры у духовенства и народа Украины. Есть только одна Церковь и эту Православную Церковь в Украине представляет Украинская Православная Церковь, которую возглавляет Митрополит Онуфрий, и здесь в вашей епархии Вы», — отметил митрополит Гавриил.

Владыка Гавриил подчеркнул, что «Божия благодать дается только там, где соблюдаются каноны и догматы».

«Если мы их не соблюдаем, мы можем служить, мы можем приходить..., но благодати мы не получим. <...> Господь с вами, Господь дает вам радость, Господь дает спасение», — сказал иерарх Болгарской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, 16 мая митрополит Гавриил сослужил Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию на литургии в Киево-Печерской лавре.

В тему: В кинотеатрах Киева идет показ православного фильма о жизни на Афоне «Где ты, Адам?».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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