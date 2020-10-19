На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ

Главное: Владимир-Волынская епархия опровергла информацию о потере документов храма села Галиновка.

Детали: В Волынской области сторонники Православной Церкви Украины опубликовали заведомо ложное объявление о признании недействительным якобы утраченного устава общины храма преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на єпархія.укр, Владимир-Волынская епархия опровергла информацию о потере документов, опубликованное в газете «Волынь» от 13 октября 2020 года.

«К каким только грязным способам не прибегают представители новообразованной ПЦУ, чтобы завладеть храмами, которые на законных правах принадлежат религиозным общинам Украинской Православной Церкви! — говорится в сообщении. — Когда рейдерским натиском им не удается отвоевать храм, они пытаются „захватить“ юридическое право на владение церковным сооружением со всем его имуществом. Тогда в ход идет бесстыдное вранье, которое тиражируется средствами массовой информации в тысячах экземпляров».

Как отметили во Владимир-Волынской епархии УПЦ, с помощью такого официального сообщения в прессе «тихие рейдеры» из ПЦУ надеются добиться выдачи нового устава, но уже на свою общину, «и таким образом вроде как юридически подтвердить свои права на храм».

В связи с этим епархия заявила: все документы, удостоверяющие право собственности религиозной общины Украинской Православной Церкви села Галиновка на храмовую постройку и приватизированный церковный участок земли, в полном порядке, устав никуда не исчезал. После выхода неправдивого объявления прихожане обратились в органы правозащиты.

«На что надеются представители ПЦУ? Может, на то, что, пока органы правозащиты, в которые сразу же обратились постоянные прихожане галиновской церкви, прочитав ложное объявление в газете „Волынь“, будут разбираться, чей устав „правдивее“, рейдерам, при поддержке сочувствующих чиновников, глядишь, и удастся присвоить храм в селе Галиновка? А как же тогда быть с Правдой? Ведь она неистребима. Она рано или поздно заявит о себе с полной силой», — подчеркнули в епархии УПЦ.

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