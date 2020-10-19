Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ

На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ

Александра Кудрявцева
19.10.20 12:45
249
На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ

Главное: Владимир-Волынская епархия опровергла информацию о потере документов храма села Галиновка.

Детали: В Волынской области сторонники Православной Церкви Украины опубликовали заведомо ложное объявление о признании недействительным якобы утраченного устава общины храма преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на єпархія.укр, Владимир-Волынская епархия опровергла информацию о потере документов, опубликованное в газете «Волынь» от 13 октября 2020 года.

«К каким только грязным способам не прибегают представители новообразованной ПЦУ, чтобы завладеть храмами, которые на законных правах принадлежат религиозным общинам Украинской Православной Церкви! — говорится в сообщении. — Когда рейдерским натиском им не удается отвоевать храм, они пытаются „захватить“ юридическое право на владение церковным сооружением со всем его имуществом. Тогда в ход идет бесстыдное вранье, которое тиражируется средствами массовой информации в тысячах экземпляров».

Как отметили во Владимир-Волынской епархии УПЦ, с помощью такого официального сообщения в прессе «тихие рейдеры» из ПЦУ надеются добиться выдачи нового устава, но уже на свою общину, «и таким образом вроде как юридически подтвердить свои права на храм».

В связи с этим епархия заявила: все документы, удостоверяющие право собственности религиозной общины Украинской Православной Церкви села Галиновка на храмовую постройку и приватизированный церковный участок земли, в полном порядке, устав никуда не исчезал. После выхода неправдивого объявления прихожане обратились в органы правозащиты.

«На что надеются представители ПЦУ? Может, на то, что, пока органы правозащиты, в которые сразу же обратились постоянные прихожане галиновской церкви, прочитав ложное объявление в газете „Волынь“, будут разбираться, чей устав „правдивее“, рейдерам, при поддержке сочувствующих чиновников, глядишь, и удастся присвоить храм в селе Галиновка? А как же тогда быть с Правдой? Ведь она неистребима. Она рано или поздно заявит о себе с полной силой», — подчеркнули в епархии УПЦ.

В тему: Спикер УПЦ считает, что встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем может означать возвращение к политике Порошенка.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

19.10.20 09:10

Ракетные катера Ее Величества в степях Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.10.20 09:28

Победа во Львове накануне «Ювентуса»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий
16.10.20 11:05

Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов, - Шарий

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Призовой конкурс от газеты «Фраза» и «Парка Киевская Русь»
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В день выборов Украина переходит на зимнее время

В день выборов Украина переходит на зимнее время
19.10.20 11:58
437
Последние новости
19.10.20 13:52

В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
19.10.20 13:14

В НБУ назвали наиболее популярный вид мошенничества
19.10.20 13:04

Стало известно, когда Верховная Рада возьмется за бюджет на 2021 год
19.10.20 12:45

На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ
19.10.20 12:32

На Буковине пропал безвести наместник Крещатицкого монастыря
19.10.20 12:15

Предстоятель УПЦ обвенчал первого замглавы Офиса Президента
19.10.20 12:03

Предстоятель УПЦ предостерег от абортов
Фото и Видео
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
В Киеве школы массово закрываются на карантин. На очереди садики
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Трамп признал, что уступает в популярности Иисусу Христу
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Харьковские чиновники на заседании облсовета предложили друг другу не городить «х*рню» и «не др*чить»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
Украинский вратарь «Реала» может дебютировать в Лиге чемпионов в матче против «Шахтера»
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
«Что? Где? Когда?»: Зеленский предложил украинцам присылать свои вопросы для будущих опросов
В США взорвался катер с людьми
В США взорвался катер с людьми
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
На суровой Николаевщине мошенницы «сняли порчу» с пенсионерки без малого на миллион гривен
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников ученик догнал женщину на пешеходном переходе
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
Меган Маркл оскорбила всех пользователей социальных сетей
fraza.com
Новости блогосферы
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.