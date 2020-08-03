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Патриарх Кирилл рассказал, с чем связана критика Церкви и обвинение ее в «немодности»

Александра Кудрявцева
03.08.20 14:01
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Патриарх Кирилл рассказал, с чем связана критика Церкви и обвинение ее в «немодности»

Главное: Критика Церкви связана с желанием скомпрометировать ее. Задача Церкви — провозглашать Божию правду. Об этом сказал Патриарх Кирилл.

Детали: Клевета и осуждение Церкви в обществе вызвано тем, что Церковь пытаются скомпрометировать из-за ее нежелания замалчивать грех и беззаконие.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Патриарх Кирилл в своей проповеди.

«Церковь всегда теряет силу, когда перестает возвещать Божию правду. А почему это происходит? Чаще всего от страха. В свое время, когда были прямые гонения на Церковь, многие боялись проповедовать, уходили далеко-далеко в пустыни, в катакомбы, только чтобы словом своим не навлечь на себя и на свою общину гнев гонителей. В другие времена остерегались говорить Божию правду, потому что она не совпадала с общественным мнением? ...Да, были пламенные проповедники, такие как отец Иоанн Кронштадтский, но их было совсем немного. И люди в сане молчали — не потому, что не знали, что происходит, а потому что не могли, не были готовы, не были способны обращать к людям Божию правду с огромным риском для своего благополучия», — сказал Патриарх.

Он подчеркнул, что Церковь сегодня провозглашает Божию правду, несмотря на клевету со стороны некоторых СМИ.

«Церковь сегодня не боится говорить Божию правду. И правильно только что было сказано: когда вы читаете самые ужасные вещи о Патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы скомпрометировать тех, кто правду Божию провозглашает. Так, чтобы народ перестал нас слушать и доверять: «Ну что ты нам говоришь? Ты посмотри, что о тебе пишут!», — отметил Предстоятель РПЦ.

По его словам, «все, что говорят и пишут, — это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду».

«Как только мы станем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет. Все моментально исчезнет, на руках носить будут. Но тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, — хоть она существует в условиях свободного государства, по милости Божией нет никаких гонений или ограничений нашей деятельности, — это и есть свидетельство того, что Церковь, подкрепляемая силой Божественной, стремится и сегодня тихим голосом обращаться к людям со словом, исполненным Божественной правды. И дай Бог, чтобы так было до скончания века, потому что, если Церковь умолкнет, не будет больше пророческого слова в мире», — сказал Патриарх.

Он напомнил, что Церковь на протяжении всей истории гнали, потому что она совершала пророческое служение и призывала к выполнению Заповедей.

«Критика в адрес Церкви напрямую связана с тем, что Церковь говорит Божию правду. Вот хочется сегодня запустить страшный эксперимент с продажей младенцев от суррогатного материнства, а Церковь говорит: „Нет, это грех, этого делать нельзя“. То же самое нам говорят про аборты — мы отвечаем: „Нет“. Мы принимаем тех, кто совершил этот грех, женщин и мужчин, их мужей, мы проводим их через таинство Покаяния, но мы никогда не скажем, что это норма жизни. Мы никогда не скажем, что нормой является нарушение целостности брака, нарушение супружеской верности, как бы эту истину ни разрушала современная культура — в виде кинематографа, литературы и так далее. Мы будем говорить так, какими бы старомодными, устаревшими, неграмотными нас ни называли», — заключил Патриарх.

В тему: Патриарх Кирилл заявил, что служение Церкви нужно оценивать не по количеству храмов.

Тэги: Патриарх Кирилл, новости православия

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