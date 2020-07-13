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Патриарх Кирилл обратился к Черногории с призывом отменить дискриминационный закон

Патриарх Кирилл обратился к Черногории с призывом отменить дискриминационный закон

Главное: Власти Черногории должны прекратить дискриминацию канонической Церкви в стране и отменить закон, ущемляющий права Церкви. Об этом сказал Патриарх Кирилл.

Детали: Властям Черногории необходимо отменить дискриминационный антицерковный закон и остановить масштабные гонения на Православную Церковь.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своем обращении.

«С болью слышу о событиях в Черногории, где осуществляются масштабные и целенаправленные гонения на каноническую Православную Церковь. Полгода назад принят дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности — прежде всего, храмов и монастырей. Звучат обещания создать „автокефальную церковь“ — с участием местных раскольников», — отметил Патриарх.

Он напомнил о многотысячных акциях протестов и давлении властей на духовенство и мирян канонической Церкви и назвал верующих Черногории «исповедниками веры».

«Давление на верующих неуклонно растет. Их многотысячные акции показывают, что они больше не могут и не хотят терпеть. Неуважение к священному сану и публичное унижение духовенства представителями власти стало нормой...Задержания и допросы стали обыденной реальностью для иерархов, клириков и мирян. Некоторым из них довелось претерпеть заключение в полицейских застенках, другим приходится срочно покидать страну по требованию властей. Люди не скрывают: вопрос судьбы Церкви и ее достояния для них главный. Он — превыше любых законов и распоряжений. Сотнями в поддержку Церкви высказываются военные и врачи, педагоги и юристы. Каждому такому человеку угрожает дискриминация. Но ни один не сворачивает с пути исповедничества», — подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Он призвал власти Черногории отменить закон, разделяющий общество, и сравнил происходящее в стране с церковным расколом в Украине.

«Призываю гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на Православную Церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. Правитель светского государства не может создать Церковь. Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые.

Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка „объединить народ“ через учреждение новой „поместной церкви“. Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта», — отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ обратил внимание на единство в вере и пожелал верующим Черногории мужества в перенесении испытаний.

«Мои горячие молитвы — с православными иерархами и духовенством Черногории, с ее благочестивым народом, который связан с народами Руси многовековыми узами единства в вере. Ничто не сможет поколебать этого единства, и никакие гонения не смогут сломить твердую волю народа отстоять Святое Православие. Знаю, что наши братья из этой славной страны помнят слова Христа Спасителя, которые укрепляли сердца их героических предков и которые обращены сейчас к ним самим: В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16.33)», — заключил Патриарх.

В тему: Ранее в РПЦ заявили, что упоминание в Конституции Бога не может оскорбить атеистов.

Тэги: РПЦ, новости православия

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