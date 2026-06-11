Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

Агата Кловская
11.06.26 11:43
94
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

Студия Sony Pictures обнародовала первый трейлер фильма The Social Reckoning, который станет продолжением культовой ленты «Социальная сеть» 2010 года. Премьера картины намечена на 9 октября 2026 года. Новый проект создал сценарист оригинального фильма Аарон Соркин, на этот раз также выступивший режиссером.

В отличие от первой части, рассказывавшей историю создания Facebook, новая картина сосредоточится на событиях вокруг масштабного журналистского расследования The Facebook Files, опубликованного The Wall Street Journal в 2021 году. В основе сюжета — история бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Гауген, передавшей журналистам внутренние документы, касающиеся работы социальной сети и ее влияния на общество.

Роль Марка Цукерберга в новом фильме сыграл Джереми Стронг. В первой части основателя Facebook сыграл Джесси Айзенберг, однако в продолжении он не вернулся к роли. Также в актерский состав вошли Майки Мэдисон, сыгравшая Фрэнсис Гауген, и Джереми Аллен Уайт в роли журналиста The Wall Street Journal Джеффа Горвица.

В трейлере показаны события, связанные с утечкой внутренних документов Meta, а также дискуссии о влиянии социальных сетей на подростков, распространение дезинформации и политические процессы. Аарон Соркин ранее заявлял, что считает продолжение необходимым из-за масштабного влияния Facebook на современное общество за последние полтора десятилетия.

Оригинальная «Социальная сеть», снятая Дэвидом Финчером, вышла в 2010 году и получила восемь номинаций на премию «Оскар», одержав три награды, включая статуэтку за лучший адаптированный сценарий для Аарона Соркина. Мировые кассовые сборы фильма превысили 220 млн долларов, а сама лента вошла в Национальный реестр фильмов США как культурно значимая работа.

Новый фильм получил название The Social Reckoning, которое можно перевести как Социальная расплата. В Sony позиционируют проект не как прямой сиквел, а как отдельную историю, исследующую последствия развития самой социальной сети мира и ее роль в современной цифровой эпохе.

Тэги: фильм, Facebook, кино, драма, Голливуд, Марк Цукерберг, Meta, Дэвид Финчер, новости кино, фильмы 2026, трейлер фильма, киноновости, The Social Reckoning, Facebook Files, Sony Pictures, Социальная сеть 2, трейлер Социальная сеть 2, Аарон Соркин, Джереми Стронг, Майки Мэдисон, Джереми Аллен Уайт, Социальная сеть фильм, премьера 2026, Джесси Айзенберг, Фрэнсис Хоген, новые фильмы, биографический фильм

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.26 13:17

Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 12:38

В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

11.06.26 12:19

Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

11.06.26 11:55

Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, — Зеленский

11.06.26 11:34

Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

11.06.26 11:31

Украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

05.06.26 14:15

В Украине появится новый уникальный праздник

05.06.26 09:53

В Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные

06.06.26 13:40

Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

06.06.26 12:57

Сибига рассказал, где просчитался Путин

Фото и Видео
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди