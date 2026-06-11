Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

Студия Sony Pictures обнародовала первый трейлер фильма The Social Reckoning, который станет продолжением культовой ленты «Социальная сеть» 2010 года. Премьера картины намечена на 9 октября 2026 года. Новый проект создал сценарист оригинального фильма Аарон Соркин, на этот раз также выступивший режиссером.

В отличие от первой части, рассказывавшей историю создания Facebook, новая картина сосредоточится на событиях вокруг масштабного журналистского расследования The Facebook Files, опубликованного The Wall Street Journal в 2021 году. В основе сюжета — история бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Гауген, передавшей журналистам внутренние документы, касающиеся работы социальной сети и ее влияния на общество.

Роль Марка Цукерберга в новом фильме сыграл Джереми Стронг. В первой части основателя Facebook сыграл Джесси Айзенберг, однако в продолжении он не вернулся к роли. Также в актерский состав вошли Майки Мэдисон, сыгравшая Фрэнсис Гауген, и Джереми Аллен Уайт в роли журналиста The Wall Street Journal Джеффа Горвица.

В трейлере показаны события, связанные с утечкой внутренних документов Meta, а также дискуссии о влиянии социальных сетей на подростков, распространение дезинформации и политические процессы. Аарон Соркин ранее заявлял, что считает продолжение необходимым из-за масштабного влияния Facebook на современное общество за последние полтора десятилетия.

Оригинальная «Социальная сеть», снятая Дэвидом Финчером, вышла в 2010 году и получила восемь номинаций на премию «Оскар», одержав три награды, включая статуэтку за лучший адаптированный сценарий для Аарона Соркина. Мировые кассовые сборы фильма превысили 220 млн долларов, а сама лента вошла в Национальный реестр фильмов США как культурно значимая работа.

Новый фильм получил название The Social Reckoning, которое можно перевести как Социальная расплата. В Sony позиционируют проект не как прямой сиквел, а как отдельную историю, исследующую последствия развития самой социальной сети мира и ее роль в современной цифровой эпохе.