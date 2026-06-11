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Новости > В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

Александр Панько
11.06.26 12:38
64
В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

В ночь на четверг, 11 июня, во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, которые вызвали пожары в Симферополе и Севастополе. Также повреждены мосты на сухопутных въездах на полуостров. События освещали украинские OSINT-каналы и российские паблики.

Атаки начались около полуночи и продолжались несколько часов, а сигнал тревоги был отменен уже после четырех утра.

«Взрыв в Севастополе, похоже на прилет, был вспышкой в районе Казачьей бухты», — сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

Кроме того, удары зафиксировали в Комышевой бухте, а в Стрелецкой была повреждена воинская часть. В настоящее время неизвестно, атаковали ли дроны, или это были ракетные обстрелы.

В районе Армянска якобы работали системы ПВО, которые сбивали дроны. Также сообщалось о взрыве на автомосту, что вызвало его повреждение; очевидцы также видели горящие грузовики.

Паблики информируют о вероятном поражении еще одного моста возле Красноперекопска со стороны Армянска — якобы в этом районе возник сильный пожар. Отмечается, что практически все сухопутные подъезды к полуострову получили повреждения.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки на город. По его словам, российская система противовоздушной обороны якобы сбила не менее 20 беспилотников в разных районах Севастополя.

Он отметил, что беспилотники были нейтрализованы в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.

В Симферополе после взрывов возник пожар. Однако что горит — пока информации нет.

Напомним, Чонгарский мост, который ведет в Крым, полностью уничтожен.

Тэги: Крым, мост

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