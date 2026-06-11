Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, — Зеленский

Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, — Зеленский

Александр Панько
11.06.26 11:55
114
Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины за год после создания соответствующей группировки. Об этом он сообщил во время вечернего обращения к украинцам.

«Мы можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали безумных затрат ресурсов. Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей различного уровня на сумму почти 40 миллиардов долларов», — подчеркнул Зеленский.

В частности, как подчеркнул президент, самое важное, что это разные типы поражений, и каждое из них дает Украине возможность сохранять жизни.

«СБС Вооруженных Сил — настоящий образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки — российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов. Российская приграничная зона тоже испытывает наше воздействие. Это ощущается врагом, и мы будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать», — добавил Зеленский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 11 июня отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ президент подписал с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Тэги: Россия, ущерб, беспилотники, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.26 13:17

Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 12:38

В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

11.06.26 12:19

Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

11.06.26 11:43

Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

11.06.26 11:34

Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

11.06.26 11:31

Украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

05.06.26 14:15

В Украине появится новый уникальный праздник

05.06.26 09:53

В Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные

06.06.26 13:40

Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

06.06.26 12:57

Сибига рассказал, где просчитался Путин

Фото и Видео
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди