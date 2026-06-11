Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины за год после создания соответствующей группировки. Об этом он сообщил во время вечернего обращения к украинцам.

«Мы можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали безумных затрат ресурсов. Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей различного уровня на сумму почти 40 миллиардов долларов», — подчеркнул Зеленский.

В частности, как подчеркнул президент, самое важное, что это разные типы поражений, и каждое из них дает Украине возможность сохранять жизни.

«СБС Вооруженных Сил — настоящий образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки — российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов. Российская приграничная зона тоже испытывает наше воздействие. Это ощущается врагом, и мы будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать», — добавил Зеленский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 11 июня отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ президент подписал с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.