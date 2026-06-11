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Новости > Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

Александр Панько
11.06.26 11:34
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Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения 49-летнему Павлу Плешивцеву, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе столицы. Суд принял решение о содержании под стражей сроком 60 суток. В результате аварии, произошедшей 5 июня, погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

По данным следствия, автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости выехал на пешеходную зону. В результате наезда погибли четыре человека. Правоохранители открыли уголовное производство и уже 6 июня сообщили водителю о подозрении.

Во время судебного заседания подозреваемый находился в инвалидной коляске. Он находится под охраной в медицинском учреждении. Защита не возражала против избрания строжайшей меры пресечения. Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием и прокуратурой.

По словам адвоката, Плешивцев тяжело переживает последствия аварии. Защитник подчеркнул, что подозреваемый является отцом пятерых детей и осознает масштаб трагедии. Также адвокат сообщил суду, что его клиент не намерен избегать ответственности и не возражает против дальнейшего расследования.

Сам Плешивцев на заседании рассказал, что до ДТП занимался тепличным хозяйством и работал в службе такси. Обращаясь в суд, он заявил, что чувствует вину за произошедшее.

Отдельное внимание при расследовании привлекла история нарушений ПДД. Ранее в Национальной полиции сообщали, что за автомобилем Mercedes-Benz C300, ставшего участником аварии, зафиксировано 39 нарушений ПДД. Эта информация стала одним из факторов общественного резонанса вокруг дела.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства аварии и анализировать собранные доказательства. В случае доказательства вины подозреваемому может грозить длительный срок лишения свободы в соответствии с действующим законодательством Украины. Расследование находится под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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