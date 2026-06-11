Украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

Украинцев проинформировали, что после 10 июня оцифровка трудовых книжек будет продолжаться, при этом страховой и трудовой стаж граждан сохранится. Об этом сообщила прессслужба Минсоцполитики.

Таким образом, граждане, которые не успеют подать документы до указанной даты, смогут сделать это позже без риска потери данных о своем стаже.

Пятилетний переходный период был установлен для того, чтобы государство, работодатели и граждане могли постепенно перенести большой объем информации из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. За это время работодатели и работники имели возможность подать сканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд — обработать эти данные и внести их в электронную систему.

В то же время завершение переходного периода не означает завершение работы с данными о трудовой деятельности. Если данные из бумажной трудовой книжки еще не внесены в электронную систему, их можно будет подать и далее.

В ведомстве подчеркнули, что бумажная трудовая книжка и дальше остается действительным документом, который подтверждает периоды работы и используется при назначении пенсий.

Тем временем, пенсионерам, которым пенсию уже назначили, повторно подавать трудовую книжку не нужно. Весь стаж, который учитывался при назначении пенсии, уже есть в информационных системах ПФУ.

Украинцам напомнили, что цель оцифровки — перевод данных о трудовой деятельности в электронный формат для их сохранения и защиты от потери или повреждения.

Процедуру оцифровки имеют право инициировать как непосредственно работодатели, так и сами граждане, воспользовавшись вебпорталом Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в Украине ввели электронные трудовые книжки в 2019 году.