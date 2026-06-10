Ученые назвали овощи и фрукты, особенно полезные для здоровья сердца

Международная группа ученых из Университета Рединга, Гарвардской медицинской школы, Калифорнийского университета в Дэвисе и компании Mars, Inc. выяснила, что регулярное потребление продуктов, богатых флаванолами, может существенно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает MedicalXpress.

В рамках исследования специалисты проанализировали пищевые привычки более 30 тысяч жителей США и Великобритании. Результаты показали, что большинство людей получают недостаточное количество флаванолов — биологически активных соединений, которые положительно влияют на здоровье сердца и сосудов.

Ведущий автор работы доктор Хавьер Оттавяни подчеркнул, что для достижения защитного эффекта важны не только общее потребление фруктов и овощей, но и правильный выбор конкретных продуктов. По его словам, многие люди считают, что достаточно просто увеличить количество растительной пищи в рационе, однако содержание флаванолов в разных продуктах существенно отличается.

Самыми богатыми источниками этих веществ оказались сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, садовая фасоль, вишня, яблоки, клубника, черника и фасоль пинто.

Профессор Гюнтер Кунле из Университета Рединга отметил, что рекомендация употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов ежедневно остается актуальной. В то же время современные исследования свидетельствуют, что не менее важно обращать внимание на их состав и питательные свойства.

Дальнейшее изучение флаванолов поможет сделать рекомендации по питанию более точными и эффективными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний.