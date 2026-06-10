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Новости > ВСУ унижают российскую армию прямо у нас на глазах, — WELT

ВСУ унижают российскую армию прямо у нас на глазах, — WELT

Александр Панько
10.06.26 15:40
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ВСУ унижают российскую армию прямо у нас на глазах, — WELT

Украина усиливает давление на оккупированный Крым и логистику российской армии, нанося систематические удары по топливной инфраструктуре и маршрутам снабжения. Как пишет немецкое издание WELT, последствия этих атак уже настолько ощутимы, что о проблемах с топливом на полуострове вынуждены говорить даже представители Кремля.

По данным украинского Генерального штаба, в ночь на понедельник беспилотники атаковали одну из крупнейших нефтеперевалочных станций на юге России, а также нефтебазу и другие топливные объекты в оккупированном Крыму. Издание отмечает, что такие удары являются частью стратегии Киева, направленной на нанесение максимального экономического и военного ущерба России.

Еще на прошлой неделе во время Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин публично высмеивал украинские атаки беспилотников и заявлял о неизбежности победы России. Однако, как отмечает автор публикации, реальная ситуация все больше противоречит таким заявлениям.

Одной из главных целей Украины остается так называемый сухопутный коридор, соединяющий территорию России с оккупированными районами юга Украины, в частности Крымом. В то же время перспективы полного захвата Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва объявила аннексированными еще в 2022 году, выглядят все менее реалистичными.

На этом фоне украинские удары по российской территории имеют не только практический, но и символический эффект. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес написал в соцсети X, что для Москвы ситуация является чрезвычайно болезненной. По его словам, «это абсолютно унизительно для российских военных и правительства, что украинские беспилотники почти беспрепятственно летают через российское воздушное пространство».

Автор напоминает, что нынешним ударам предшествовала длительная подготовка. На протяжении более года украинские силы систематически уничтожали российские радары и элементы систем противовоздушной обороны в Крыму. Это позволило создать безопасные коридоры для полетов беспилотников как над полуостровом, так и в других районах.

Показательно, что после последних атак пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически признал наличие трудностей с топливом на полуострове. Он заявил, что «действительно, сейчас существуют определенные проблемы».

По оценке американского Института изучения войны, российское наступление на большинстве направлений замедлилось, а на отдельных участках фронта российские подразделения даже отступают. Эксперты также утверждают, что в апреле и мае Россия потеряла больше территорий, чем смогла захватить, что стало беспрецедентной ситуацией с 2023 года.

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий считает, что ближайшие шесть-девять месяцев могут стать переломным периодом войны. В то же время, подчеркивает он, для этого Украина должна сохранить нынешнюю динамику давления на российскую логистику и военную инфраструктуру.

Напомним, ВСУ удвоили безвозвратные потери россиян с 2024-го.

Тэги: Россия, армия, ВСУ, унижение

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