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Новости > В Украине отчислили десятки тысяч студентов, имевших отсрочку от мобилизации

В Украине отчислили десятки тысяч студентов, имевших отсрочку от мобилизации

Александр Панько
10.06.26 14:43
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В Украине отчислили десятки тысяч студентов, имевших отсрочку от мобилизации

Государственная служба качества образования проводит проверки студентов в учебных заведениях, в частности, в прошлом году по их результатам отчислили почти 30 тысяч человек. Об этом в комментарии «Телеграфу» сказал глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.

Речь идет о студентах, имеющих право на отсрочку от мобилизации, поскольку количество мужчин в возрасте старше 25 лет, обучающихся в колледжах и вузах, за время полномасштабной войны выросло почти в восемь раз.

Гурак сообщил, что во время проверок выявили, в частности, нарушения при зачислении такой категории, организации образовательного процесса, посещении занятий. По его словам, проблема до сих пор остается масштабной.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения в системе образования в целом на всех уровнях — это профессионально-техническом, высшем, аспирантуре и докторантуре, обучалось в среднем плюс-минус 30 000 студентов-мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 мая этого года в системе обучается 230 000 таких студентов.

Гурак сообщил, что в этом году также проводились проверки и отчисления, однако точную цифру пока назвать сложно, так как нужно дождаться окончания сессии, ведь именно несдача экзаменов и непосещение занятий являются законным основанием для отчисления.

«По окончании сессии в июне мы сможем уже по состоянию на 1 июля увидеть новые статистические данные», — пояснил он.

По его словам, массовое обучение мужчин старше 25 лет — существенный вызов для страны, но нельзя сказать, что все они поступили в вузы для уклонения от мобилизации. Глава Госслужбы качества образования отметил: «Наша функция только одна. Посмотреть, как они были зачислены, как они учатся, посещают ли они занятия и действительно ли они присутствуют в учебных заведениях. То, что мы видим, показывает, что существуют масштабные вызовы в отношении обучения таких лиц».

При этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой говорит, что критической тенденции нет, хотя в 2023 году наблюдался аномальный рост числа мужчин старше 25 лет в университетах, колледжах и аспирантуре.

Он отметил, что статистические данные сравнивают с периодами до 2022 года и инициируют проверки. Лесовой убежден, что часто речь идет не просто о недобросовестности, а о своего рода подрывной деятельности в отношении обороноспособности страны.

«Это коррупция в самом худшем ее проявлении, и там, где это происходит, должно быть неотвратимое наказание для тех людей, которые организуют это в формате определенных схем», — сказал министр.

Напомним, согласно законодательству, мобилизация студентов вузов в стране ограничена несколькими конкретными категориями. Главное условие таково: отсрочку получают те, кто учится по дневной или дуальной форме и получает образование впервые на этом уровне, причем последовательно.

Тэги: студенты, новости Украины, отсрочка

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