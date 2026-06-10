На трассе М-10 в Валдайском районе Новгородской области России появились антидроновые сетки. Конструкции установили над парковкой фур, менее чем в 10 километрах от резиденции Ужин диктатора Владимира Путина, пишет российское издание Агентство во вторник, 9 июня.



Отмечается, что на панорамах Яндекс.Карт и спутниковых снимках Google Maps 2025 этих сооружений нет. Подобные конструкции предназначены для защиты транспорта от боеприпасов, которые сбрасывают с дронов, или от ударов FPV-беспилотников.

Эксперты считают, что антидроновые сетки на трассе возле резиденции Путина были установлены, чтобы не допустить повторения операции Паутина, во время которой украинские силовики дистанционно запускали дроны по российским стратегическим аэродромам с фур. Если на такую парковку (с антидроновыми сетками) приедет грузовик с беспилотниками внутри, то сетка помешает им долететь до цели.

Напомним, на Алтае горела резиденция Путина.