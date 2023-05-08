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Новости > Украинцы стали массово покупать подержанные автомобили: названы самые популярные марки

Украинцы стали массово покупать подержанные автомобили: названы самые популярные марки

Александр Панько
08.05.23 11:17
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Украинцы стали массово покупать подержанные автомобили: названы самые популярные марки

Главное: В Украине вырос спрос на подержанные автомобили. Названы самые популярные марки в апреле.

Детали: В апреле в Украине вырос спрос на подержанные автомобили. Всего на территорию нашей страны ввезли 15,3 тысячи таких машин, информирует «Укравтопром».

Сообщается, что в 2023-м году были зарегистрированы 54,5 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Это сразу в 3,3 раза больше, чем реализация новых авто за тот же период.

По сравнению с мартом спрос вырос на 8%.

Отмечается, что средний возраст машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет одиннадцать лет.

Сегмент автомобилей поделился так: бензиновые – 45%, дизельные – 36%, электромобили – 11%, с ГБО – 5%, гибриды – 3%.

Также сообщается, что самые популярные автомобили у украинцев такие: Renault Megane – 1 273, Volkswagen Golf – 1 180, Skoda Octavia – 794, Volkswagen Passat – 694, Ford Focus – 377, Nissan Leaf – 366, NISSAN Qashqai – 337, VW Touran – 320, SKODA Fabia – 277, а также AUDI A4 – 270.

В тему: Украинцы стали чаще покупать новые автомобили – названы самые популярные марки.

Тэги: автомобиль, общество, транспорт, автоновости, новости Украины

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