Главное: В центре Киева из ТРЦ Ocean Plaza экстренно эвакуируют посетителей. На место прибыли спасатели и правоохранители.

Детали: В центре Киева в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza произошло чрезвычайное происшествие. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, проводится эвакуация посетителей.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, МЧС, пожарные.

Как позже выяснилось, людей эвакуировали из-за угрозы взрыва. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, о минировании сообщил анонимный звонок.

В тему: 28 октября 2019 года в Киеве из терминала аэропорта имени Сикорского (Жуляны) начали срочную эвакуацию пассажиров. Эвакуацию объясняли «чрезвычайной ситуацией», однако некоторых пассажиров продолжали сажать на рейс.