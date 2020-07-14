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Митрополит Антоний рассказал, как достичь осознанности в духовной жизни

Автор: «Фраза»
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Митрополит Антоний рассказал, как достичь осознанности в духовной жизни

Главное: Для того, чтобы жить по-настоящему осмысленной жизнью, важно твердо знать, что полезно для души. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Для утверждения в вере, для по-настоящему благочестивой жизни надо обязательно учиться думать, изучать Священное Писание, чтобы всегда твердо знать то, что полезно душе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич), комментируя, зачем и как учиться благочестивой жизни..

«Благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Главное здесь — жизнь. Жизнь не призрачная, а настоящая. Казалось бы, все живое живет. Раз человек родился на свет, он живет. Оказывается, нет. Да, физически он живет, но это еще не та полная осмысленная целеустремленная жизнь, которая здесь названа преизбытывающей, и в будущем веке будет названа по-настоящему полной и презревающей от радости, блаженствия в общении с Богом», — напомнил митрополит Антоний.

По его словам, необходимо сознательно выбрать для себя путь праведной жизни и следовать ему, для этого необходим грамотный духовный руководитель.

Апостол Павел в своих посланиях перечисляет необходимые для духовного руководителя качества, которые стали писать на иерейском кресте: «будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

Митрополит Антоний рассказал, как найти духовника и на что нужно обратить внимание при общении.

«Нельзя спешить и делать для себя выводов, встретив священника, вроде бы, внимательного, особенно ласкового, который легко покажется любвеобильным и сочувствующим. Конечно, есть и такие, и их большинство. Однако нужно знать, что довольствоваться вниманием к внешним обстоятельствам жизни допустимо только вначале. Дальше основное внимание должно быть направлено на главное — спасение души. Если это есть, слава Богу. Если же общение ограничивается лишь знакомством, разговорами на все темы, встречами на именинах или совместными паломничествами и тому подобное, то надо очень внимательно отнестись к этому и не ограничиваться таким руководством, хотя бы оно вызывало и зависть у тех, кто и такого не имеет», — посоветовал владыка.

Он призвал освобождать душу от грехов и быть внимательными в выводах и поступках.

«Для утверждения в вере, для благочестивой жизни надо обязательно читать, учиться думать, делать правильные выводы, изучать Священное Писание, вникать в том, чему учили святые апостолы, чтобы всегда твердо знать то, что полезно душе, и не соблазняться никакими новшествами, какими бы ни казались они привлекательными», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний поделился мудростью афонского подвижника.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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