Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

В результате серии авиаударов, нанесенных по иранским городам в ночь на 11 июня, Иран официально закрыл Ормузский пролив для движения всех судов. По данным The New York Times, ссылающейся на заявление Вооруженных сил Ирана местным СМИ, решение касается абсолютно всех типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли.

«С этой же минуты, из-за нестабильности в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда», — заявили представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Тегеран также заявил, что любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, будет рассматриваться иранскими военными как потенциальная цель и может быть атаковано.

Кроме того, Иран акцентировал готовность дать «жесткий ответ» на любые военные действия США. Официальные представители иранской власти даже допустили возможность разрешения конфликта исключительно военными методами, указав, что любые попытки приблизиться к проливу будут рассматриваться как сотрудничество с врагом.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран атаковал два торговых судна, которые пытались пройти Ормузский пролив без разрешения.

Несмотря на эти заявления, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что на момент публикации всё ещё наблюдалась активность торговых судов в проливе в обоих направлениях.

Однако, по информации, предоставленной CNN и основанной на аналитических данных JPMorgan, пролив остается в значительной степени парализованным из-за продолжительных военных действий, а объемы судоходства там сократились до 15% от довоенного уровня.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова начал угрожать Ирану из-за затягивания переговоров.