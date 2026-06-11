Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

Александр Панько
11.06.26 12:19
83
Иран заявил о перекрытии Ормуза из-за атак США

В результате серии авиаударов, нанесенных по иранским городам в ночь на 11 июня, Иран официально закрыл Ормузский пролив для движения всех судов. По данным The New York Times, ссылающейся на заявление Вооруженных сил Ирана местным СМИ, решение касается абсолютно всех типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли.

«С этой же минуты, из-за нестабильности в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда», — заявили представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Тегеран также заявил, что любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, будет рассматриваться иранскими военными как потенциальная цель и может быть атаковано.

Кроме того, Иран акцентировал готовность дать «жесткий ответ» на любые военные действия США. Официальные представители иранской власти даже допустили возможность разрешения конфликта исключительно военными методами, указав, что любые попытки приблизиться к проливу будут рассматриваться как сотрудничество с врагом.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран атаковал два торговых судна, которые пытались пройти Ормузский пролив без разрешения.

Несмотря на эти заявления, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что на момент публикации всё ещё наблюдалась активность торговых судов в проливе в обоих направлениях.

Однако, по информации, предоставленной CNN и основанной на аналитических данных JPMorgan, пролив остается в значительной степени парализованным из-за продолжительных военных действий, а объемы судоходства там сократились до 15% от довоенного уровня.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова начал угрожать Ирану из-за затягивания переговоров.

Тэги: США, Иран, Ормузский пролив

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.26 13:17

Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, — ISW

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 12:38

В Крыму во время ночной атаки повреждены два моста

11.06.26 11:55

Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов, — Зеленский

11.06.26 11:43

Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»

11.06.26 11:34

Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

11.06.26 11:31

Украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

11.06.26 12:51

Зеленский приглашен на саммит G7. Там же будет и Трамп

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

05.06.26 14:15

В Украине появится новый уникальный праздник

05.06.26 09:53

В Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные

06.06.26 13:40

Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

06.06.26 12:57

Сибига рассказал, где просчитался Путин

Фото и Видео
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Вышел первый трейлер продолжения фильма «Социальная сеть»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди