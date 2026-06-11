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Новости > Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

Александр Панько
11.06.26 10:55
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Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

Украинская компания Fire Point испытала новую ракету-перехватчик FP-7.x для систем ПВО. Ее разрабатывают как более дешевую альтернативу американским ракетам Patriot. Об этом заявил соучредитель компании Денис Штиллерман в интервью Financial Times.

По его словам, первый испытательный полет состоялся на прошлой неделе и был успешным. FP-7.x создается для перехвата российских баллистических ракет и беспилотников на высоте до примерно 25 км, что соответствует параметрам системы Patriot.

В Fire Point заявляют, что ключевое преимущество новой разработки — существенно более низкая стоимость. Один перехватчик оценивается примерно в 700 тыс. долларов, тогда как ракета PAC-3 для системы Patriot стоит около 3,8 млн долларов.

Такая разница, по замыслу разработчиков, должна позволить значительно масштабировать производство и создавать большие запасы для ежедневного использования в условиях интенсивных атак.

В компании рассчитывают начать серийное производство уже в августе этого года. В то же время для завершения проекта необходимо получить инфракрасные головки самонаведения от немецкого производителя Diehl Defence.

По нынешним планам, ракета может поступить на вооружение в 2027 году.

Кроме самого перехватчика, разрабатывается и комплексная система противовоздушной обороны под названием Freyja.

Она должна включать радары, системы обнаружения, сопровождения целей и командно-контрольные элементы. Для этого Украина ведет переговоры с рядом европейских оборонных компаний, среди которых Hensoldt, Thales, Leonardo и Kongsberg.

«Завершение этого зависит от скорости наших западных партнеров и того, когда они начнут двигаться», — сказал Штилерман.

Впрочем, представители отрасли отмечают, что создание эффективных ракет-перехватчиков является сложным процессом, особенно из-за необходимости постоянных испытаний в реальных условиях.

В случае Украины такой «лабораторией» фактически стала война, что одновременно ускоряет разработки и повышает требования к их эффективности

В то же время эксперты отмечают, что новая разработка вряд ли полностью заменит Patriot. Зато она может дополнить существующую систему противовоздушной обороны Украины и помочь закрыть дефицит дорогих западных перехватчиков.

Напомним, Британия и ЕС создадут аналог Patriot для Украины.

Тэги: Украина, ПВО, Patriot

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