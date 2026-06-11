В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

Увольнение военнослужащих со службы является сложным процессом, который напрямую зависит от темпов призыва новых новобранцев в ряды Сил обороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, сообщает LIGA.net.

По словам главы Генштаба, вопрос увольнения военных со службы остается крайне сложным. Сейчас власть рассматривает различные варианты решения этой проблемы, прежде всего для тех бойцов, которые непрерывно воюют с начала полномасштабного вторжения РФ или имеют много лет выслуги.

Однако массовое увольнение защитников пока невозможно, поскольку темпы мобилизации в стране недостаточны.

«О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий», — отметил Гнатов.

Он подчеркнул, что процессы мобилизации и демобилизации в стране являются взаимосвязанными.

«Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право», — резюмировал начальник Генштаба.

Напомним, ранее командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил, что быстрого возвращения военнослужащих домой после завершения войны не будет, поскольку армии понадобится время на адаптацию. По его оценкам, стабилизационный период продлится около года.