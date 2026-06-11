Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Чонгарский мост, который ведет в Крым, полностью уничтожен, — ЦПД

Чонгарский мост, который ведет в Крым, полностью уничтожен, — ЦПД

Александр Панько
11.06.26 10:18
97
Чонгарский мост, который ведет в Крым, полностью уничтожен, — ЦПД

Чонгарский мост, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью Украины, полностью уничтожен после нескольких ударов дронами. Об этом говорится в заявлении руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

«Российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму», — говорится в его заявлении.

Чонгарский мост является самым коротким и удобным маршрутом между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Именно через него российские войска перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южное направление фронта.

Альтернативные пути через Армянск и Перекоп являются более длинными и менее удобными с точки зрения логистики.

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.

9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационные так называемые власти рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.

Кроме этого, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.

Тэги: Крым, Чонгар, Чонгарский мост

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире
10.06.26 10:58

В 2025 году зафикисровано рекордное число конфликтов в мире

Автор: ВВС

Выбор редакции
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.06.26 11:34

Суд арестовал водителя Mercedes Павла Плешивцева по делу о смертельном ДТП в Киеве

11.06.26 11:31

Украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

11.06.26 09:56

Хулиган Ближнего Востока мертв, — Трамп

11.06.26 09:32

На Волыни установят антидроновые сетки возле границы с Беларусью

11.06.26 09:16

Посланник Путина призвал пришельцев убрать Стармера

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 16:53

Мадьяр сделал неприятное заявление по поводу членства Украины в ЕС

11.06.26 10:55

Украина испытала собственную ракету ПВО, которая дешевле Patriot, — FT

11.06.26 10:34

В Генштабе дали откровенный ответ о возможности демобилизации

10.06.26 19:57

За навязчивое преследование человека грозит штраф и лишение свободы, - законопроект ВРУ

10.06.26 13:39

Зеленский сделал заявление о важном лете и прекращении огня

10.06.26 10:33

Зеленский обещает выпускать по России по 600 дронов и ракет

10.06.26 09:29

Генштаб озвучил потери РФ по состоянию на 10 июня

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

09.06.26 09:23

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 9 июня

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

05.06.26 09:14

Зеленский написал открытое письмо Путину и сделал предложение

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

05.06.26 10:32

Путин пригрозил ударами «Орешником» по городской застройке в Украине

05.06.26 14:15

В Украине появится новый уникальный праздник

05.06.26 09:53

В Крыму полностью остановили продажу бензина за наличные

06.06.26 13:40

Украинцев предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

06.06.26 12:57

Сибига рассказал, где просчитался Путин

Фото и Видео
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
fraza.com
Новости блогосферы
09.06.26 18:33

Путин потерял адекватность
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди