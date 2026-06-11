Президент США Дональд Трамп снова начал угрожать Ирану из-за затягивания переговоров. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

По его словам, иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену».

В своем обращении политик подчеркнул, что иранская армия находится в упадке. Он добавил, что ВМФ и ВВС исламской республики больше не существуют.

«Хулиган Ближнего Востока» мертв! Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая могла бы стать для них отличным выходом, и теперь им придется за это заплатить", — написал глава Белого дома.

Напомним, Трамп разгневался на Иран с новой силой.