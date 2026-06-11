На Волыни установят антидроновые сетки возле границы с Беларусью

На участках дорог возле границы с Беларусью в Волынской области установят антидроновые сетки. Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает Шацкая поселковая территориальная громада.

По его словам, риски со стороны соседнего государства остаются, поэтому Волынская область продолжает системно готовиться к любым возможным вызовам.

«Сегодня в области обустроены инженерные заграждения, укреплены оборонительные позиции, а также реализуются новые меры безопасности. Одной из них станет установка антидроновых сеток на отдельных участках дорог, определенных и на территории Шацкой громады», — отметил Романюк.

Он также подчеркнул, что Волынь сегодня является одной из лучших подготовленных пограничных областей Украины.

Напомним, дорогу к резиденции Путина накрыли антидроновыми сетками.