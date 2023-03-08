УПЦ передала помощь многодетным семьям, пострадавшим от землетрясений в Турции

Главное: По благословению Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Украинская Православная Церковь передала помощь многодетным семьям, пострадавшим в результате серии землетрясений в Турции.

Детали: Для семей, потерявших дома в результате трагедии, было закуплено 50 временных помещений для комфортного проживания, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Помощь была доставлена пострадавшим в южную провинцию Турции Хатай.

11 февраля во всех епархиях УПЦ начался сбор средств для пострадавших в результате серии землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля. Ранее Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования в связи с серией землетрясений в Турции.

В тему: Нежинская епархия УПЦ доставила более 2 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру и на передовую.