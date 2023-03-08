Нежинская епархия УПЦ доставила более 2 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру и на передовую

Главное: Верующие и духовенство Нежинской епархии Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь Святогорской лавре.

Детали: Гуманитарный груз, собранный прихожанами Нежинской епархии в феврале, доставил настоятель Вознесенского храма села Сокиринцы протоиерей Василий Булах, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Братии обители было передано 350 кг молочно-творожной продукции, около двух тонн разных продовольственных товаров.

Также верующие собрали почти 50 тыс. гривен материальной помощи. Отмечается, что часть гуманитарного груза после доставки в Лавру была передана защитникам Украины на передовую.

Церковная община УПЦ села Бахмач Нежинского района собрала средства в поддержку военных.

Протоиерей Василий Гладыш передал пять тысяч гривен для закупки прибора ночного видения для ВСУ.

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