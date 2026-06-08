В Киеве мужчина открыл огонь во дворе жилого дома

Патрульные полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, может быть причастен к стрельбе в Дарницком районе столицы, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что на спецлинию 112 поступило сообщение о мужчине, который ходит по двору жилого дома и стреляет.

«Мы привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ «О Национальной полиции», поскольку в сложившейся ситуации могли возникнуть основания для его применения, и задержали нарушителя с применением наручников согласно ст. 45 «О Национальной полиции», — говорится в сообщении.

Во время проверки места происшествия правоохранители обнаружили гильзы, вероятно оставленные после выстрелов. На место вызвали следственно-оперативную группу, а оружие изъяли для проведения экспертизы.

По информации полиции, следователи задержали мужчину и начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Напомним, в одном из киевских дворов прозвучала стрельба.