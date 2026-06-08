Стало известно, сколько людей покинули Украину с начала войны

С начала войны в Украине в 2014 году за границу выехали 8,5 млн человек. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в рамках Саммита мирового украинства.

«Мы оперируем вопиющими цифрами: по данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году — уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, который требует скоординированных действий», — заявил Лубинец.

Он отметил, что одним из ключевых инструментов защиты украинцев за границей должен оставаться механизм временной защиты, который должен действовать до завершения активных боевых действий в Украине и прежде всего распространяться на уязвимые категории граждан.

Напомним, сейчас за границей вынужденно находятся около 8 миллионов украинцев. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сыбига.